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Специальный проект «Вызов» запустили в 14 регионах России

6 октября 2024 16:40
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Среди них Самарская область.

Об этом сообщила Уполномоченный по правам ребенка при президенте России Мария Львова-Белова:

"1 октября 2024 года стало днём старта нашего специального проекта «Вызов», который будем реализовывать в 14 регионах страны:

Алтайский край 
Архангельская область 
Забайкальский край 
Иркутская область 
Кемеровская область 
Красноярский край 
Оренбургская область 
Пермский край 
Приморский край 
Самарская область 
Свердловская область 
Тверская область 
Хабаровский край 
Челябинская область

Выбрали их неслучайно — регионы перспективные. При этом здесь пересекаются два показателя — высокая доля детей, проживающих вне родной семьи, от детского населения и значительное количество детей в учреждениях. 

Сегодня провели установочное совещание с заместителями председателей правительства, профильными министрами регионов, нашими уполномоченными.

Общая задача — внедрить семьесберегающий подход и сократить число детей в учреждениях на 25 %, чтобы ребята жили приоритетно в родной семье!"

В рамках программы планируют направить каждому региону дополнительно около 10 млн рублей.

Каждый регион разработает региональную программу по профилактике социального сиротства на 2025-2026 гг. с учетом специфики субъекта, его потребностей и возможностей.

Теги: Самара

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