Специалисты ЦУР составили ТОП-5 типичных жалоб в соцсетях

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С начала мая система мониторинга социальных сетей «Инцидент Менеджмент» и цифровая платформа «Госуслуги. Решаем вместе» зафиксировали около 3 тысяч сообщений от жителей Самарской области.

Специалисты Центра управления регионом составили ТОП-5 типичных жалоб в социальных сетях за этот период:

- Состояние дорожного покрытия

- Уборка территорий

- Оказание государственной социальной помощи

- Благоустройство общественных пространств

- Уборка и вывоз мусора

В мае зафиксированы более ста жалоб от жителей разных территорий на неcвоевременный вывоз мусора и свалки. Десятки сообшений касались вывоза мусора с кладбищ, - с такой ситуацией столкнулись жители Самары, Чапаевска, Тольятти. ЦУР63 передавал жалобы в муниципалитеты. Итог – работа по санитарному содержанию кладбищ была усилена.

После сообщений в соцсетях власти Самары инициировали процедуру смены зонирования в одном из микрорайонов, а именно на улице Солнечной, д. 40. Центр управления регионом зафиксировал три десятка сообщений жителей по поводу начала строительства дома. По мнению горожан, инфраструктура здесь может не выдержать нагрузки. Городские власти оперативно обратили внимание на сигнал и инициировали процедуру смены зонирования. По мнению главы Самары Елены Лапушкиной, это позволит использовать данный участок для строительства социальных или спортивных объектов, исключая жилую застройку. Также в конце месяца в городе пройдут общественные слушания, где смогут принять участие все желающие.

Майский подарок жителям региона от оперативного штаба по предупреждению распространения коронавирусной инфекции. С марта Центр управления регионом начал фиксировать в соцсетях просьбы от родителей выпускников разрешить им присутствовать на выпускных в детских садах и школах. Всего было зафиксировано более 30 таких обращений в официальных аккаунтах органов власти и Управления Роспотребнадзора.

В итоге родителям разрешили посетить выпускные мероприятия в детских садах. Правда, с небольшими ограничениями:, все мероприятия должны проходить в рамках одного коллектива (группы, класса), родители должны пройти термометрию на входе в учреждение и соблюдать масочный режим.