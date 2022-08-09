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При этом в верхней челюсти кита оставалась веревка.
Спасатели не могут обнаружить попавшего в сети краснокнижного кита в Охотском море из-за сильного тумана
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Спасатели не могут обнаружить попавшего в сети краснокнижного кита в Охотском море из-за сильного тумана

9 августа 2022 23:11
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При этом в верхней челюсти кита оставалась веревка.

В Хабаровском крае не удается закончить операцию по спасению редкого гренландского кита, попавшего в рыбацкие сети у Шантарских островов, сообщает РБК. Как пишет dvhab.ru, спасатели вот уже больше недели не могут обнаружить животное из-за сильного тумана.

«Оставалось снять веревку с верхней челюсти. Но уже больше недели здесь непогода. Шквальный ветер сменился густым туманом. Видимость минимальная. Делали попытку и выходили на поиски млекопитающего. Видели китов, но не получилось опознать нашего. Он вполне мог освободиться сам, но нам необходимо в этом удостовериться», — рассказал участник спасательной операции Бахт Мавланов.

Запутавшегося в сетях гренландского кита обнаружили 29 июля. Очевидцы рассказали о нем ученым, которые прибыли на место, однако кит не подпускал к себе людей и уходил на глубину. В итоге спасателям удалось срезать практически все снасти, благодаря чему животное смогло освободиться и отправиться в свободное плавание. При этом в верхней челюсти кита оставалась веревка, для удаления которой требовались специальные инструменты, поэтому операцию было решено продолжить.

Гренландский кит занесен в Красную книгу России и мира: млекопитающее находится под угрозой исчезновения. Киты не покидают акватории Охотского моря и живут в Шантарском районе, в заливе Шелихова, а также у банки Кашеварова в зависимости от времени года. Ученые считают охотоморскую популяцию самой малочисленной: в ней насчитывается около 350 особей.

 

Фото:   pxhere

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