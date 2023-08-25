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Соблюдение принципов питания является залогом хорошего самочувствия и повышения качества жизни пациентов
Советы самарского врача-гатроэнтеролога о правильном питании при заболеваниях ЖКТ
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Советы самарского врача-гатроэнтеролога о правильном питании при заболеваниях ЖКТ

25 августа 2023 19:55
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Соблюдение принципов питания является залогом хорошего самочувствия и повышения качества жизни пациентов

Заведующая гастроэнтерологическим стационарным отделением Самарской городской больницы № 5, кандидат медицинских наук Надежда Язенок:

«Пациентам с заболеваниями ЖКТ необходимо соблюдать режим питания и диеты как в период обострения, так и ремиссии.

Если у вас есть нарушения функции органов пищеварения, то придерживайтесь следующих правил:

Еда и напитки должны быть не слишком горячими. Грубая и горячая пища вызывает раздражение слизистой желудка и кишечника.

Не рекомендуется пить холодные напитки и есть охлажденную еду.

Необходимо тщательно пережевывать еду.

 Варианты приготовления продуктов – варить, тушить, готовить на пару.

Мясные и рыбные блюда должны быть приготовлены без кожи и жира.

 Первые блюда — на овощном бульоне.

 Выбирать только постные части мяса птицы, телятины, говядины, свинины, а также нежирные сорта рыбы — треска, минтай, сибас, дорадо.

Уменьшить потребление животных жиров. Они создают условия для длительного нахождения пищи в желудке.

Ограничить употребление поваренной соли до 4-5 г в сутки.

Из специй допускается употребление майорана, овощных смесей, корицы, куркумы, лаврового листа, укропа, петрушки, тмина, фенхеля.

Крупы желательно употреблять хорошо разваренными или протертыми.

 Хлеб предпочтительно белый, подсушенный или вчерашней выпечки.

 Из десертов разрешены муссы, пастила, желе, запеченные фрукты, мармелад.

Творог — в виде запеканок, суфле.

Йогурт, кефир предпочтительно использовать домашнего приготовления без фруктовых добавок и ароматизаторов.

Ограничить легкие углеводы (сахар, кондитерские изделия, сладкую выпечку, мед), фаст-фуд, Пить достаточное количество воды. Утром натощак пить стакан теплой воды.

 Исключить временно из рациона сырые овощи, фрукты с твердой кожурой, кислые ягоды.

 Исключить крепкий черный чай, кофе, свежевыжатые соки, кислые морсы.

Растительные чаи из ромашки, шиповника, мяты будут способствовать улучшению процесса переваривания пищи.

Исключить

- острую, жареную, соленую, кислую, копченную, консервированную пищу, насыщенные бульоны.

- орехи

-  сдобное тесто

 - алкоголь

- газированные напитки.

Соблюдение принципов питания является залогом хорошего самочувствия и повышения качества жизни пациентов».

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