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СОУНБ приглашает жителей города посетить литературно-музыкальный салон «Элегия»

30 мая 2025 15:33
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В программе вечера – танцы и музыка времён Александра Сергеевича Пушкина.

СОУНБ пройдёт музыкально-танцевальная программа ко дню рождения А.С. Пушкина.  6+

6 июня в 18:00 Самарская областная универсальная научная библиотека приглашает жителей города посетить литературно-музыкальный салон «Элегия». В программе вечера – танцы и музыка времён Александра Сергеевича Пушкина.

Каждый год 6 июня по всей России отмечают День русского языка. Дата для праздника была выбрана неслучайно: 226 лет назад, 6 июня 1799 года, на свет явился Саша Пушкин, будущий великий писатель, «солнце русской поэзии», основоположник современного русского литературного языка. Отметить годовщину рождения поэта предлагает и областная научная библиотека: в стенах её отдела искусств пройдёт встреча салона, в котором будет воссоздана атмосфера пушкинской эпохи.

За танцевальную часть программы отвечает преподаватель клуба историко-бытового танца «Свита» Роман Хайруллин. Участники вечера смогут исполнить вальс, мазурку, полонез и другие популярные танцы начала XIX века, которые традиционно исполнялись на балах и светских мероприятиях во времена Пушкина. На паркет приглашаются как искушенные мастера танца, так и новички. Для тех, кто только учится танцевать, будет организован небольшой мастер-класс.

Музыкальным украшением вечера станет струнно-духовой педагогический ансамбль «Экспромт», основанный при Детской музыкальной хоровой школе № 1 г.о. Самара. Коллектив исполнит музыкальные иллюстрации к произведениям Пушкина и музыку, популярную в годы жизни поэта. Ансамбль выступит в следующем составе:
Светлана Кобзарева – руководитель, саксофон;
Наталья Кобзарева – флейта;
Розалия Галимова – труба;
Светлана Дружинина – фортепиано;
Алёна Веселова – скрипка;
Людмила Вдовина – скрипка;
Ольга Смыслова – виолончель.

Гостям вечера желательно соблюдать дресс-код! Предпочтительны бальные костюмы: платья в пол, перчатки, фраки, смокинги.
Литературно-музыкальный салон «Элегия» станет частью более широкой программы празднования Дня русского языка и 226-летия со дня рождения А.С. Пушкина в СОУНБ. Подробности мероприятия можно будет узнать в сообществе библиотеки «ВКонтакте».

 

Фото предоставлено пресс-службой СОУНБ

Теги: Самара

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