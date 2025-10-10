СОУНБ: специалисты ОДК-Кузнецов расскажут об авиационной промышленности Куйбышева

104

16 октября в 12:00 Самарская областная универсальная научная библиотека приглашает на открытую творческую встречу с представителями ПАО «ОДК-Кузнецов». Жители города смогут узнать об истории развития авиационной промышленности Куйбышева в годы Великой Отечественной войны.

История одного из самых крупных предприятий Самары – ОДК-Кузнецов – это повесть о трудовой доблести десятков тысяч конструкторов, инженеров и рабочих. Предприятие, ранее известное как «Государственный завод № 24 имени М.В. Фрунзе», было эвакуировано из Москвы в Куйбышев в октябре 1941 года на территорию строившегося завода № 337. Строительство производственных площадок и ввод в эксплуатацию завода № 24 курировало специально созданное в Куйбышеве Управление особого строительства НКВД СССР (Особстрой). На новой площадке в кратчайшие сроки наладили производство двигателей АМ-38, которое было начато ещё в Москве для штурмовика Ил-2. В дальнейшем на территории завода № 24 было сооружено и функционировало и другое предприятие авиационной промышленности – завод № 281, специалисты которого также внесли свой весомый вклад в дело Победы.

Как куйбышевским рабочим, трудившимся в тяжелейших условиях военного времени, удавалось выполнять объёмные планы по выпуску продукции? Об этом расскажут специально приглашённые гости библиотеки:

- Наталья Куракова – начальник управления корпоративных коммуникаций ОДК-Кузнецов;

- Дарья Овчинникова – директор Центра истории и техники ОДК-Кузнецов;

- Дарья Харитонова – специалист отдела внутренних коммуникаций ОДК-Кузнецов.

Творческая встреча пройдёт в рамках проекта «Куйбышев – тыловой арсенал Победы», который проводится в областной научной библиотеке в честь празднования 80-летия Победы. О новых событиях научно-технической и краеведческой направленности можно будет узнать в сообществе СОУНБ «ВКонтакте». Подписывайтесь и следите за новостями!

16 октября в 12:00, Самарская областная универсальная научная библиотека, пр. Ленина, д. 14а, отдел искусств (2 этаж).

Вход свободный!

12+

Фото предоставлено пресс-сдужбой СОУНБ