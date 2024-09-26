СОУНБ: просветительские встречи проекта "Интеллектуальная среда" в октябре

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Межличностные конфликты, трудности взросления и мифы о трудоголиках: разговоры о психологии в СОУНБ

В октябре в Самарской областной универсальной научной библиотеке стартует новый цикл просветительского проекта «Интеллектуальная среда». На протяжении месяца самарцы смогут посетить пять открытых встреч с ведущими психологами города. Приглашённые специалисты расскажут о том, как достичь баланса в работе и отдыхе, научиться более правильно разрешать конфликты и добиваться лучшего взаимопонимания со своими детьми.

«Психология как наука о тебе». 2 октября в 18:30.

Что чаще преподносит нам каждый новый день в жизни? Новые возможности или новые тревоги? Конечно, здесь всё зависит от личной психологии каждого человека. Но чем личная психология отличается от психологии как науки? Об этом расскажет Константин Лисецкий – доктор психологических наук, заведующий кафедрой психологии развития Самарского национального исследовательского университета им. академика С.П. Королёва.

«О конфликтах, людях и конфликтных людях». 9 октября в 18:30.

Почему одни люди избегают конфликтов, а другие – с охотой идут на них? Всегда ли конфликт следует воспринимать как отрицательное явление? Разберёмся вместе с Натальей Самыкиной – кандидатом психологических наук, деканом психологического факультета Самарского университета им. С.П. Королёва.

«Смена деятельности как отдых: миф трудоголиков».

16 октября в 18:30.

Кандидат психологических наук, доцент кафедры психологии развития Самарского университета им. С.П. Королёва Елена Литягина вместе со слушателями попробует проникнуть в суть феномена трудоголизма. Откуда у некоторых людей появляется непреодолимая тяга к работе? И правда ли полезно чередовать разную деятельность в качестве отдыха? Об этом порассуждаем на встрече!

«История семьи и жизненные сценарии». 23 октября в 18:30

Вам кажется, что иногда вы принимаете важные решения нерационально, нелогично и просто вопреки собственным интересам? Возможно, следует обратить внимание на историю вашей семьи. Ведь основные модели нашего поведения, которым мы следуем всю жизнь, закладываются ещё в детстве и юности. Во многом именно от родителей и других окружающих людей мы перенимаем отношение к миру. Так как же можно выстроить свой собственный жизненный сценарий? Об этом узнаете на встрече с Аллой Гудзовской – кандидатом психологических наук, доцентом кафедры социальной психологии Самарского университета им. С.П. Королёва.

«Нормальное взросление – это нормально?». 30 октября в 18:30

Правда ли, что в наши дни подростковый период у детей теперь наступает раньше и длится дольше? Как «настоящие» взрослые могут помочь подросткам повзрослеть? Эти и другие вопросы рассмотрим вместе с Евгенией Бродиной – старшим преподавателем кафедры психологии развития Самарского университета им. С.П. Королёва.

Хотите лучше понимать людей вокруг себя? Тогда приходите на просветительские встречи проекта «Интеллектуальная среда» в октябре!

Самарская областная универсальная научная библиотека, пр. Ленина, д. 14а.

Вход свободный! 14+

Фото: пресс-служба СОУНБ