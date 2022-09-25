СОУНБ приглашает всех желающих принять участие во Всероссийской акции – Литературный диктант

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29 сентября, в 15:00 и в 16:30, Самарская областная универсальная научная библиотека приглашает всех желающих проверить свои знания по русской литературе, принять участие во Всероссийской акции – Литературный диктант.

На диктанте будет представлено всего 20 вопросов по русской литературе, от классики до современности, на которые необходимо ответить в письменной форме.

Участником диктанта может стать любой желающий.

Отличников и победителей диктанта ждут призы.

Подробную информацию об участии в акции можно узнать по телефону: 335-67-12, сообщает пресс-служба СОУНБ.

Фото: пресс-служба СОУНБ