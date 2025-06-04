СОУНБ приглашает школьников на интеллектуальные игры

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На протяжении июня 2025 года в Самарской областной универсальной научной библиотеке проводятся встречи в рамках программы «Каникулы с библиотекой», поучаствовать в которых приглашаются дети младшего школьного возраста – и в том числе те, кто сейчас отдыхают в пришкольных лагерях и лагерях дневного пребывания. 6+

Юных гостей библиотеки ожидают выставки, викторины, головоломки и другие интеллектуальные занятия, в ходе которых им предстоит проверить и пополнить свои знания о различных явлениях окружающего мира.

Так, к примеру, в библиотеке можно будет попасть на экскурсии по экспозициям «Допечатная книга» и «Сделано в Куйбышеве: игрушка советской эпохи». Тем, кто успел заскучать по занятиям в школе, по душе придутся уроки «Занимательная география» и «Увлекательная география», а также урок финансовой грамотности «Копилка». Кроме того, юные пытливые умы смогут проявить свои способности, приняв участие в интерактивной игре со словарём и интеллектуальной игре-головоломке по журналу «Мурзилка».

Ещё интерес со стороны среди детей и их родителей успела заслужить просветительская игра «Безопасное лето», посвящённая правилам дорожного движения и противопожарной безопасности, и игра-бродилка «По Самаре с ветерком», в ходе которой можно будет узнать, как горожане XIX – начала XX веков передвигались по улицам губернской столицы. Наконец, любителей изучать иностранные языки смогут привлечь игра-путешествие «Земля изведанная и непознанная» и литературная экспедиция «Добрый мир любимых книг» по страницам лучших детских книг мира, которые пройдут в отделе литературы на иностранных языках.

Любое из предлагаемых мероприятий проводится по предварительной записи для организованных групп размером от 10 до 25 человек. Зарегистрироваться для участия в событиях проекта «Каникулы с библиотекой» можно уже прямо сейчас, однако конкретные даты и время проведения встреч будут определены по согласованию с представителями организованных групп участников. Продолжительность каждого мероприятия составляет 1–1,5 часа.

Оплата возможна за наличный расчёт в соответствии с прейскурантом (стоимость билета для школьника – 150 рублей, сопровождающие – бесплатно).

Записаться на мероприятия можно по телефону: 8 (846) 335-44-80 (в будни с 9:00 до 17:30) или по электронной почте: or@libsmr.ru.

Фото предоставлено пресс-службой СОУНБ