СОУНБ приглашает посетить лекцию «Беспилотная авиация: строим будущее»

192

27 марта в 12:00 Самарская областная универсальная научная библиотека приглашает посетить лекцию «Беспилотная авиация: строим будущее». Жители города смогут узнать о том, какие перспективы развития беспилотных летательных аппаратов известны уже сегодня.

В роли спикера выступит Екатерина Гайдайчук – инженер центра беспилотных систем (ЦБС-229) института авиационной и ракетно-космической техники Самарского национального исследовательского университета имени академика С.П. Королева. Она поделится со слушателями рассказом о том, в каких сферах беспилотные авиационные системы используются сейчас: охрана объектов, наблюдение за территорией, операции поиска и спасения, сельское хозяйство, логистика… С какими проблемами сталкиваются разработчики БПЛА при внедрении своей продукции в производство? Об этом и многом другом узнаем на просветительской встрече!

Лекция «Беспилотная авиация: строим будущее» пройдёт в рамках мероприятий национального проекта «Беспилотные авиационные системы», действующего в России с 2024 года и направленного на создание перспективной самостоятельной отрасли экономики, связанной с использованием гражданских БПЛА.

27 марта в 12:00, Самарская областная универсальная научная библиотека, пр. Ленина, д. 14а, отдел искусств (2 этаж).

Вход свободный!

12+