СОУНБ приглашает на «VIII Гротовские чтения»

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20 и 21 марта в Самарской областной универсальной научной библиотеке состоится одно из самых важных событий академической жизни губернии этой весны – Всероссийская научная конференция «VIII Гротовские чтения». В мероприятии примут участие ведущие российские историки, филологи, краеведы, культурологи и другие специалисты, которые вместе обсудят вопросы книговедения, литературы и отечественной истории.

Напомним, что 2025 год в Самаре отмечен сразу двумя круглыми датами: 210-летием со дня рождения самарского губернатора Константина Грота и 165-летием основания «любимого детища» Константина Карловича – городской общественной (публичной) библиотеки, ныне известной под именем Самарской областной универсальной научной библиотеки. Эти события найдут своё отражение в докладах участников конференции: исследователи поделятся историями о жизни Константина Грота и его реформаторской деятельности на многочисленных постах государственной службы, а также расскажут о разных редких изданиях, которые хранятся в фондах СОУНБ. В целом же в рамках научного собрания предусмотрено три основных тематических направления: история России XIX – XXI веков, книжная культура, а также история и современность в литературе.

С докладами на конференции выступят не только самарские учёные, но и гости из Москвы, Санкт-Петербурга, Оренбурга, Астрахани, Томска и многих других городов. Темы сообщений обещают быть самыми разнообразными: это, к примеру, демография Среднего Поволжья в конце XIX века и положение российского крестьянства в эпоху «революционного перелома», аспекты советской научной фантастики 1920-х годов и русского авангарда, редчайшие фотодокументы Дальневосточной государственной научной библиотеки и находки из фонда Национальной библиотеки им. А.С. Пушкина Республики Мордовия.

По итогам конференции будет издан сборник материалов с дальнейшим размещением в «Электронной библиотеке» на сайте СОУНБ и Научной электронной библиотеке eLIBRARY.RU с включением в Российский индекс научного цитирования.

С полной программой VIII Гротовских чтений можно ознакомиться по ссылке.

20 и 21 марта, Самарская областная универсальная научная библиотека, пр. Ленина, д. 14а.

Вход свободный! 18+

Фото: пресс-служба СОУНБ