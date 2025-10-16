СОУНБ приглашает на «Разговор о главном. В стихах» с поэтессой Светланой Хисамутдиновой

102

22 октября в 18:00 Самарская областная универсальная научная библиотека приглашает жителей города на «Разговор о главном. В стихах» с поэтессой Светланой Хисамутдиновой.

Яркая, самобытная, позитивная и лёгкая Светлана Хисамутдинова заряжает своих читателей доброй энергией света и радости. Она победительница многодневных ультрамарафонов в России, США и Швейцарии, посол мира, кандидат педагогических наук, мастер конькобежного спорта, автор многочисленных поэтических произведений.

Светлана придёт в библиотеку, чтобы поговорить о важных для нее вещах: о любви и вдохновении, о самопреодолении, без которого трудно добиться высот не только в спорте, но и в науке, творчестве: «Я знаю, победа над собой открывает удивительные горизонты. Она дарит радость самопревосхождения, преодоления. И радость – это мощнейшее средство для того, чтобы быть счастливым». А быть счастливым и делать счастливыми людей вокруг, по мнению Светланы, это и есть то самое главное, для чего человек приходит в этот мир.

В ходе предстоящей встречи поэт поделится опытом раскрытия личностного потенциала, прочтёт вдохновляющие стихи, идея которых в том, что возможности каждого из нас намного больше того, что мы можем себе представить, и каждый человек может открыть в себе творческие способности.

Хотите пообщаться с уникальным человеком и зарядиться энергией оптимизма?

Тогда приходите в библиотеку!

22 октября в 18:00, Самарская областная универсальная научная библиотека, пр. Ленина, д. 14а, отдел искусств (2 этаж).

Вход свободный!

12+

Фото предоставлено пресс-службой СОУНБ