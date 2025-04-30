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СОУНБ приглашает к участию в краеведческом конкурсе «Лучшая книга о Самарском крае»

30 апреля 2025 15:05
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Представленная на конкурс книга может быть посвящена любой теме – главное, чтобы она была так или иначе связана с изучением истории, культуры, природы, хозяйства, жителей Самарской области в её современных границах или же в исторических границах Самарской

Самарская областная универсальная научная библиотека приглашает принять участие в областном конкурсе краеведческих изданий «Лучшая книга о Самарском крае». Проект призван привлечь внимание к истории и культуре губернии со стороны жителей Самарской области, а также отметить труды самых увлечённых краеведов нашего региона. 18+

Принять участие в конкурсе могут отдельные краеведы, исследовательские коллективы и все издающие организации Самарской области – библиотеки, музеи, архивы, высшие учебные заведения и т.п. Представленная на конкурс книга может быть посвящена любой теме – главное, чтобы она была так или иначе связана с изучением истории, культуры, природы, хозяйства, жителей Самарской области в её современных границах или же в исторических границах Самарской губернии.

Конкурс «Лучшая книга о Самарском крае» проводится в четырёх номинациях:

«Научное краеведческое издание»;

«Научно-популярное краеведческое издание»;

«Просветительское (популярное) краеведческое издание»;

«Справочное и библиографическое краеведческое издание».

Прислать конкурсные материалы вместе с заявкой участника можно будет до 15 октября 2025 года (включительно) по электронной почте: confsounb@mail.ru или по почтовому адресу: 443110, г. Самара, пр. Ленина 14а, Самарская областная универсальная научная библиотека, Цыгановой Я.М. (с пометкой «На конкурс»).

Итоги проекта будут подведены в январе 2026 года. Все лауреаты конкурса будут отмечены дипломами, а победители получат специальные призы.

Областной конкурс краеведческих изданий «Лучшая книга о Самарском крае» приурочен к предстоящему празднованию 175-летия Самарской губернии и проводится Самарской областной универсальной научной библиотекой в партнёрстве с Управлением государственной архивной службы Самарской области, Российским государственным архивом в г. Самаре, Самарским национальным исследовательским университетом имени академика С.П. Королёва и Самарским государственным социально-педагогическим университетом при поддержке министерства культуры Самарской области.

 

Фото предоставлено пресс-службой СОУНБ

Теги: Самара

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