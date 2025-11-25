СОУНБ представит открытие выставки арт-группы "Горынычи"

Я нашел ошибку
Региональный координатор партпроекта Александр Живайкин получил благодарность из рук секретаря Генсовета партии «Единая Россия» Владимира Якушева за активную работу и значительный вклад в развитие массового спорта.
Работа самарской команды партпроекта «Выбор сильных» признана на федеральном уровне
Знаковым событием стало обновление 18-километровой трассы «Осинки – Хворостянка» – Чагра – Марьевка в Хворостянском и Пестравском районах. Она ведёт к селу Марьевка – родине гвардии старшего лейтенанта Ивана Пенькова.
Завершили ремонт региональных дорог к малой родине Героев Советского Союза
Сейчас в школе постоянно занимаются 165 детей, только в первые классы в этом году поступили 38 ребят. В рамках национального проекта «Культура» для них было закуплено современное оборудование и музыкальные инструменты.
Госпрограмма в действии: в губернии после масштабной реконструкции открылась детская школа искусств
Вячеслав Федорищев акцентировал внимание на совместной работе по укреплению экономики Самарской области, мобилизации доходов регионального бюджета и поблагодарил сотрудников налоговой службы за плодотворное межведомственное взаимодействие, эффективность к
Вячеслав Федорищев принял участие в заседании коллегии УФНС СО
Губернатор поздравил студентов с заслуженными победами в своих номинациях и провел с ними содержательную беседу. Студенты рассказали о себе, своих проектах, планах.
Губернатор Вячеслав Федорищев встретился с победителями конкурса «Студент года» в Самарской области
Для вас выступят опытные врачи-эксперты: гинекологи, эндокринологи, косметологи и нутрициологи, и даже сомнологи. Они поделятся практическими советами, которые можно применять в жизни уже сейчас.
В Самаре пройдет большой форум «Эволюция здоровья», созданный специально для женщин
В программе: спортивное программирование, Counter-Strike 2 5х5, Dota 2 5х5, Standoff 2 2х2 и MLBB 5х5 (онлайн-отбор), гонки дронов, лазертаг, Just Dance, FC26, Tekken 8 и многое другое.
Открыта регистрация на Кубок Губернатора Самарской области по компьютерному спорту среди студентов
Региональный форум «‎‎Мой бизнес 63» проводится областным минэкономразвития по нацпроекту «Эффективная и конкурентная экономика» и становится ключевой площадкой для развития малого и среднего бизнеса региона.
«Мой бизнес 63»: открыта регистрация на ежегодный форум для предпринимателей региона
Юбилейный десятый форум «Тур Притяжение 2025» состоится в Самаре 4 декабря
В Самаре пройдет фестиваль «Слава Богу, что мы – казаки!»
29 и 30 ноября в Самаре пройдет WOOF FEST - фестиваль любви к животным
СОУНБ представит открытие выставки арт-группы "Горынычи"

25 ноября 2025 12:20
155
СОУНБ представит открытие выставки арт-группы "Горынычи"

28 ноября в 18:00 галерея «Новое пространство» Самарской областной универсальной научной библиотеки приглашает посетить открытие художественной выставки «Земля. Ветер. Огонь» арт-группы «Горынычи». Необычная коллаборация художников Дениса Саунина, Анны Щёголевой и Виктора «ВАН» Норкина, уже успевшая привлечь внимание жителей разных городов России, в губернской столице представит свою коллективную экспозицию впервые.

Творческая группа ведёт свою деятельность с 2017 года. За минувшее время «Горынычи» успели облететь почти всю страну с запада на восток: их работы можно было увидеть в родном для Дениса Саунина и Анны Щёголевой Санкт-Петербурге, а также на арт-площадках Москвы, Сочи, Сургута, Новосибирска, Иркутска, Владивостока. В Самару художники вылетают с «рейсом №9»: под таким номером и оставит свой след в истории их коллективная выставка. Впрочем, нужно сказать, что самарскому зрителю одна из «голов» огненного трио уже известна: пензенский живописец Виктор Норкин не раз представлял в нашем городе свои работы, а последняя его выставка под названием «Всё небо на мне» с аншлагом прошла в «Новом пространстве» весной 2024 года.

Каждый из троих художников работает над своими полотнами в оригинальной, свойственной только ему манере. И всё же существует нечто, что роднит их всех. «У нас есть очень важное объединяющее начало, в основе которого лежит поиск ЭМОЦИИ, – говорят о себе “Горынычи”.– Наши работы созданы скорее не для созерцания, а как посыл к философскому осмыслению происходящего в мире. Сюжеты многих картин строятся на тонких психологических ситуациях, часто автобиографических, но в такой мере синтезированных и обобщённых, что зритель почти не сомневается, что это именно его история, его мысли и его переживания».

Выставка «Земля. Ветер. Огонь» объединит в себе более 90 произведений художников. Земные, человечные и полные иронии образы Анны Щёголевой, пронизанные ветром и охваченные трепетом тревоги картины мира Дениса Саунина, источающие яркий свет творческие вселенные Виктора Норкина – каждый из этих феноменов современного искусства будет показан во всём своём многообразии и великолепии. Открытие выставки станет большим культурным событием в жизни Самары. Подробности программы вечера пока в основном не раскрываются, однако уже известно, что музыкальное сопровождение состоится при участии гитариста-виртуоза Эйнара Аглетдинова.

Хотите взглянуть на сокровищницу самобытных произведений живописи, которую год от года приумножает арт-группа «Горынычи»? Тогда приходите на открытие экспозиции в «Новом пространстве»!

28 ноября в 18:00, Самарская областная универсальная научная библиотека, пр. Ленина, д. 14а, галерея «Новое пространство» (1 этаж).

Вход на выставку в день её открытия – свободный. С 29 ноября стоимость посещения экспозиции составит 150 руб. для школьников, студентов и пенсионеров, 300 руб. – для взрослых. Дети до 6 лет и другие категории граждан, имеющие льготы, могут попасть на выставку бесплатно.

0+

Стартовал новый сезон Всероссийского отбора лучших практик для старшего поколения «Активное долголетие 2025»
25 ноября 2025  13:27
Стартовал новый сезон Всероссийского отбора лучших практик для старшего поколения «Активное долголетие 2025»
262
Прямой эфир главы Красноглинского района города Самары Вячеслава Коновалова перенесен на другую дату
25 ноября 2025  11:33
Прямой эфир главы Красноглинского района города Самары Вячеслава Коновалова перенесен на другую дату
179
Сегодня прошло оперативное совещание под председательством Вячеслава Федорищева. Подведели итоги работ по ремонту автомобильных дорог на территории региона.
24 ноября 2025  22:01
В Самарской области в 2025 году отремонтировали более 500 км дорог
846
В ходе встречи молодые ученые поделились с губернатором своими исследованиями, проектами, целями участия в конгрессе, а также выступили с предложениями.
24 ноября 2025  15:59
Губернатор Вячеслав Федорищев встретился с участниками V Конгресса молодых ученых
792
Школьников Самары приглашают принять участие в XIII областном детском конкурсе «Безопасный труд в моем представлении»
24 ноября 2025  14:04
Школьников Самары приглашают принять участие в XIII областном детском конкурсе «Безопасный труд в моем представлении»
1430
