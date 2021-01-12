СОУНБ представит к 170-летию губернии масштабный выставочный проект «Пространство самарского времени» 

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13 января в Самарской областной универсальной научной библиотеке (пр.Ленина, 14 а) открывается выставка «Пространство самарского времени», которая расскажет о знаковых моментах истории губернии.

Масштабная экспозиция состоится в рамках Просветительского юбилейного проекта «Самарская губерния: Люди. События. Символы».

1 (13) января 1851 года была образована Самарская губерния на основании Указа императора Николая I от 6 декабря 1850 года. Указ гласил: «Образовать на левом берегу Волги новую губернию, под названием Самарской, в которой городу Самаре быть губернским городом».

Выставочный проект раскроет историю губернии в виде цепи наиболее ярких и значимых событий, которые вывели нашу губернию на общероссийскую или даже мировую арену.

К примеру, 5 (17) мая 1858 года под Самарой открылась первая в мире кумысолечебница, где применяли научную методику лечения. Именно в нашу губернию приезжали лечиться из Германии, Франции, Италии, Англии и Португалии.

Масштабный просветительский проект «Самарская губерния: Люди. События. Символы», подобно летописи, будет состоять из трех томов. С первым из них читатели и посетители СОУНБ начнут знакомство с 13 января 2021 года, том вместит события с 1851 года (создания губернии) и до начала ХХ века. Со знаковыми событиями ХХ и ХХI веков СОУНБ будет знакомить своих читателей и всех жителей региона в течение всего юбилейного 2021 года.

Экспозиция «Пространство самарского времени. Том первый» ознакомит с историей Самарского знамени, которое стало священной реликвией болгарского народа. В городе Стара-Загора даже есть улица имени Самарского знамени. Увидеть его сейчас можно в Софии, а копии этого символа хранятся в Самарском военно-историческом музее, Иверском женском монастыре и музее имени Петра Васильевича Алабина.

Хроника наиболее важных страниц истории края, включая создание первой публичной библиотеки, о которой мы много рассказывали в 2020 году, будет представлена через подлинные документы, фотографии, книги, газеты, журналы и другие деловые издания из фондов СОУНБ. Самые важные и интересные документы оцифрованы, их можно будет увидеть на плазменных экранах.

Кульминационным моментом выставки станет страница, посвященная легендарному визиту в наш город великого русского артиста Федора Шаляпина. Самарцы встречали его на пристани, у певца и самарских поклонников возникли взаимные чувства, передает пресс-служба СОУНБ.

Фото: пресс-служба СОУНБ