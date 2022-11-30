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СОУНБ начинает проект «Зима в библиотеке»

30 ноября 2022 19:25
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Скоротать длинную зиму прекрасно помогают хорошие книги.

Скоротать длинную зиму прекрасно помогают хорошие книги. Поэтому уже 1 декабря 2022 года в 14:00 Самарская областная универсальная научная библиотека (пр. Ленина, 14а) начинает проект «Зима в библиотеке».

Посетителей ждет эксклюзивная экскурсия «Путешествие в главное книгохранилище региона». Участники попадут за кулисы читальных и выставочных залов, пройдут по лабиринтам миллионов книг, узнают, где обитают старинные фонды, которым исполнилось более 160 лет. Это интересно и захватывающе. Разумеется, создавать новогоднее настроение, листать старинные рождественские или модные журналы можно тоже здесь.

В первый зимний четверг читателей приглашают на викторину «Безупречный русский». Они непременно окажутся на станциях: фразеологическая, ударная, словообразовательная, станция препинания. Приобретут навыки грамотного общения, познакомятся с фондом словарей из информационно-библиографического отдела и познакомятся с экспонатами выставки «Тысячи слов в алфавитном порядке».

Программа рассчитана на старшеклассников от 14 лет.

Проект «Зима в библиотеке» может собираться по принципу конструктора, где основное событие – «Путешествие в главное книгохранилище региона», и каждую неделю к нему будут добавлять мастер-классы, викторины, посещение выставок. Так, уже 8 декабря можно будет узнать о «Книгах странствий», об открытии новых материков, кругосветных плаваниях, покорении Северного и Южного полюсов и увидеть уникальные географические карты, атласы, журналы и, конечно, книги XVIII–XX веков. А 15 декабря читателей ждут книжные квесты «Древние коды: культура шумеров» и «Культура Китая». Полную программу будут регулярно публиковать на странице «ВКонтакте», сообщает пресс-служба СОУНБ.

Стоимость участия – 300 рублей.

Льготный билет для пенсионеров и инвалидов – 200 рублей.

Для детей до 14 лет – 100 рублей.

 

Фото:   СОУНБ

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