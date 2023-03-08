Сотрудница сызранской полиции стала «Женщиной года-2023»

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В преддверии Международного женского дня в Сызрани прошла торжественная церемония награждения ежегодного конкурса «Женщина года-2023». В адрес организационного комитета конкурса в этом году было подано 60 заявок от 34 учреждений, организаций и предприятий города. 27 жительниц Сызрани получили почетный титул «Женщина года-2023».

В финале 20-го городского конкурса, прошедшего в камерном зале центральной библиотеки имени Аркадьева, чествовали представительниц прекрасной половины человечества, отличившихся в различных областях деятельности: это работницы сферы здравоохранения, образования, культуры, производственных предприятий, многодетные мамы и сотрудницы правоохранительных органов.



Достойные представительницы сызранской полиции на протяжении многих лет становились победительницами в номинации «Правоохранительная деятельность». В этом году Общественный совет при МУ МВД России «Сызранское» доверил представлять прекрасную половину Управления заместителю начальника Следственного Управления - начальнику отдела по расследованию преступлений, совершенных на территории города Сызрань, СУ МУ МВД России «Сызранское» полковнику юстиции Наталье Кангро, и она с честью справилась с поставленной задачей! Хотя все, кто лично знает Наталью Федоровну, уверены, что она могла бы блестяще победить в любой из представленных на конкурсе номинаций.



Начав трудиться в органах внутренних дел в 1997 году двадцатилетней девчонкой с должности дознавателя, двигалась по служебной лестнице вверх и в 2019 году стала заместителем начальника Следственного Управления МУ МВД России «Сызранское». Наталья Кангро имеет два высших образования, одно из которых специальное.



Коллеги рассказывают, что Наталью Федоровну отличает высокий профессионализм, исполнительность, тактичность, корректность, доброжелательность, умение выслушать собеседника. Будучи начальником отдела, она также расследует уголовные дела. В основном ей в работу поступают сложные случаи, либо новые составы преступлений по статьям, которые только вводятся в Уголовный кодекс. За годы работы в следствии заместителем начальника СУ МУ МВД России «Сызранское» ею расследовано свыше трехсот уголовных дел. Полковник юстиции с удовольствием делится накопленным опытом с молодыми следователями и своим примером прививает им постоянное желание совершенствоваться, быть патриотами своей страны и понимать, что основной результат их труда – справедливость. За поддержкой и советом к Наталье Федоровне нередко обращаются сотрудники из других подразделений сызранской полиции. Она интересный собеседник, в любое время может прийти на помощь не только по рабочим вопросам. Наталья Кангро очень щедра на внимание и заботу, в ее большом, добром сердце всегда хватает места для других.



При такой колоссальной загруженности Наталья Кангро – замечательная дочь и мама, а совсем недавно примерила на себя роль свекрови! Её гордость – 22- летний сын Данила, курсант II курса Сызранского вертолётного училища, прошлым летом сочетался узами брака с милой девушкой Анитой, которая теперь стала частью этой дружной семьи. Кроме того, под чуткой опекой полковника юстиции находятся два аквариума с рыбками, хомяк и кот Кузя. Наталья Федоровна старается больше времени проводить с близкими, любит путешествовать всей семьей.



За добросовестную службу начальник отдела по расследованию преступлений, совершенных на территории города Сызрань, СУ МУ МВД России «Сызранское» полковник юстиции Наталья Кангро имеет более 30 поощрений, в том числе «Медаль за отличие в службе» I, II и III степени, Почетные грамоты и Благодарности МВД РФ, руководства Главного управления МВД России по Самарской области и поощрения Главного следственного управления ГУ МВД России по Самарской области.





Фото: ГУ МВД СО