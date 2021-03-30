Сотрудники военного комиссариата Самарской области прошли вакцинацию от коронавируса

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Сегодня в военном госпитале ФГБУ № 426 Минобороны России прошли вакцинацию от новой коронавирусной инфекции сотрудники военного комиссариата Самарской области (ВКСО).

Первым прибыл военный комиссар военного комиссариата города Чапаевска, Красноармейского и Пестравского районов Олег Дымов. По его словам, когда в данный момент все действия направлены на оздоровление людей, военные комиссариаты не могут оставаться в стороне: особенно в преддверии начинающейся призывной кампании. Вместе с ним в военный госпиталь пришли работники центра социального обеспечения ВКСО.

Вакцинация проводится бесплатно и добровольно. По словам Елизаветы Гашенковой, начальника отделения социального обслуживания военного комиссариата Самарской области, решение о том, что прививку сделает, приняла давно - и сегодня такая возможность представилась.

По словам начальника военного госпиталя №426 Михаила Игнатова, вакцинацию в госпитале начали в декабре прошлого года. На первом этапе были провакцинированы военнослужащие и медперсонал военных госпиталей. В последующем на прививки приглашали уже как военнослужащих, так и членов их семей, гражданский персонал Министерства обороны, а также пенсионеров Министерства обороны.

«У нас уже есть результаты вакцинации «Спутником V». На данный момент в военных госпиталях Самарской и Оренбургской областей, Башкирии и Удмуртии нет ни одного заболевшего коронавирусом военнослужащего. Вся эта территория – зона ответственности 426-го военного госпиталя. И вот непосредственный результат вакцинации.»