Сотрудники УИИ УФСИН СО ведут целенаправленную работу с несовершеннолетними осужденными

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В работе с несовершеннолетними осужденными в рамках программы «Десятилетие детства» сотрудники уголовно-исполнительной системы используют разнообразные формы воспитания. Так, в филиалах УИИ регулярно организуются конкурсы детского рисунка. Победителей поощряют грамотами и ценными подарками.

Кроме того, сотрудники филиала УИИ по городу Отрадный провели ряд мероприятий с несовершеннолетними осужденными по эстетическому воспитанию. Среди них – участие в спортивно-игровой программе «ЗОЖигай» и квест-игре по станциям, мастер-классах по живописи и лепке. Также ребята посетили площадки: библиотечную «Читаем, играем – лето красное встречаем!» и творческую в детской художественной школе «Пусть лето звонкое смеется».

Организация досуга ребят очень важна для их воспитания. Ведь подобные мероприятия формируют в детях командный дух, чувство ответственности за себя и других, развивает умственные и физические способности. Это благотворно влияет на становление личности.

Пресс-служба УФСИН России по Самарской области