Сотрудники  УФСИН СО стали лауреатами губернской акции «Благородство-2023»

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Общественная акция «Благородство» организована Самарской областной организацией Союза журналистов России и Ассоциацией творческих союзов региона.

В 2023 году было подано свыше 200 заявок на участие. Лауреатами акции стали 92 жителя области и 3 общественные организации. 2 сотрудника УФСИН России по Самарской области удостоены звания лауреата. Это прапорщик внутренней службы Владимир Кручинин и полковник внутренней службы в отставке Наталья Чайковская.

Владимир Кручинин во внерабочее время задержал вора, который украл из детского магазина товаров более чем на 40 тысяч рублей. Спортивная подготовка помогла сотруднику УФСИН, применив боевой прием, взять с поличным злоумышленника. А его супруга по сотовому телефону вызвала полицию.

Полковник внутренней службы в отставке Наталья Чайковская проходила службу в УИС с августа 1983 года. С 2013 года является председателем регионального отделения общероссийской общественной организации ветеранов уголовно-исполнительной системы по Самарской области. Члены Совета ветеранов под руководством Натальи Чайковской проделывают огромную работу в выработке методики и практики общественной организации, что позволяет эффективно и последовательно решать поставленные задачи.

Лауреатов акции наградили дипломами и памятными подарками. Их тепло поздравил член Президиума Самарского регионального отделения общероссийской общественной организации «Офицеры России», ветеран УИС Валерий Яковлев, сообщает пресс-служба УФСИН СО.

Фото предоставлено пресс-службой УФСИН СО