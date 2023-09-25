Сотрудники УФСИН СО и члены их  семей провели уборку на озере Гатное

199

Участие сотрудников УИС и членов их семей в экологической акции «Мы чистим мир!» стало доброй традицией. Мероприятия организуются четвертый год.

Первая грандиозная уборка прошла на озере Гатное. После активисты два года подряд убирались на Проране. В 2023 году место для экологического десанта – остров Рождественский.

Всего в мероприятии приняли участие несколько сотен человек, среди них сотрудники УИС и члены их семей, ветераны.

Всего было собрано десять кубометров мусора.

Помимо наведения порядка на береговой линии острова Рождественский было высажено 70 саженцев сосен в рамках специального эколого-патриотического проекта «Лес Победы» в память о защитниках Отечества, не вернувшихся домой.

Кроме уборки прибрежной территории сотрудники УФСИН предоставили в распоряжение экоактивистов полевую кухню. Участников акции накормили кашей, выпечкой и чаем.

Фото: пресс-служба УФСИН СО