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Сотрудники УФСИН СО активно готовятся к участию в торжественном параде

18 апреля 2025 17:04
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Участники парада демонстрируют высокий уровень профессионализма и преданности своему делу, готовясь достойно представить свою службу в столь значимый день.

Сотрудники УФСИН России по Самарской области активно готовятся к участию в торжественном параде, приуроченном к 80-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.

Мужской и женский расчёты, сформированные из числа наиболее подготовленных офицеров — отличников служебной и специальной подготовки, — 9 мая пройдут торжественным маршем на самой большой площади Европы — площади Куйбышева.

"Тренировки проходят в напряжённом режиме: отрабатываем каждую деталь — шаг, дистанцию, повороты. И, конечно, есть волнение, ведь это огромная ответственность. Для каждой из нас большая честь пройти на параде, посвящённом 80-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Мы понимаем значимость этого события и отдаем ему все свои силы. Не скрою, бывает непросто, но, несмотря на усталость, девушки стараются, поддерживают друг друга. А когда слышишь марш, осознаёшь — мы часть чего-то большего, и это чувство перерастает в уверенность: мы сделаем всё идеально", — рассказала командир женского парадного расчёта УФСИН Алина Радченко.

Участники парада демонстрируют высокий уровень профессионализма и преданности своему делу, готовясь достойно представить свою службу в столь значимый день, сообщает пресс-служба УФСИН России по Самарской области.

 

Фото:  пресс-служба УФСИН России по Самарской области 

Теги: Самара

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