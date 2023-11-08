Сотрудники УФСИН России по Самарской области приняли участие в параде Памяти

143

Минуло 82 года с того ноябрьского дня, когда в Куйбышеве, ставшем запасной столицей нашей страны, состоялся парад.

На торжественном мероприятии присутствовали дипломаты из многих стран-союзников СССР. Причем были и представители гитлеровской Германии.

Эти люди, глядя на колонны марширующих воинов, проезжавшие танки, пролетавшие боевые самолеты, лично убедились, что, несмотря на потери первых месяцев войны, у наших Вооруженных Сил еще есть возможности и средства для разгрома захватчиков.

По сложившейся традиции на главной площади в Самаре регулярно проводится парад Памяти, посвященный торжественному маршу 7 ноября 1941 года.

В шествии приняла участие парадная коробка сотрудников УИС и других органов безопасности и правопорядка. Они, чеканив шаг, продемонстрировали жителям региона строевую выправку.

Парадный расчет УФСИН России по Самарской области возглавил заместитель начальника отдела специального назначения полковник внутренней службы Вячеслав Богданов.