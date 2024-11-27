Я нашел ошибку
Главные новости:
Памятник Валерию Грушину в Новокуйбышевске получил премию «Золотой Трезини»
Памятник Валерию Грушину в Новокуйбышевске получил премию «Золотой Трезини»
Сотрудники Сызранского линейного отдела МВД России на транспорте провели познавательную экскурсию для студентов
Сотрудники Сызранского линейного отдела МВД России на транспорте провели познавательную экскурсию для студентов
В Самаре грузовик врезался в забор в частном секторе
В Самаре грузовик врезался в забор в частном секторе
Молодой самарец отдал мошеннику деньги, которые откладывал на ипотеку
Молодой самарец отдал мошеннику деньги, которые откладывал на ипотеку
Самарцев приглашают услышать живые мелодии гитары и мандолины
Самарцев приглашают услышать живые мелодии гитары и мандолины
Самарский минтранс обвинили в дезинформации о ситуации на М-5
Самарский минтранс обвинили в дезинформации о ситуации на М-5
В аэропорту Курумоч появилось расписание автобусов до Самары и Тольятти
В аэропорту Курумоч появилось расписание автобусов до Самары и Тольятти
В СОУНБ расскажут о культуре Самарской губернии в годы Первой мировой войны
В СОУНБ расскажут о культуре Самарской губернии в годы Первой мировой войны
Наверх
Самара  -1 °C, Тольятти  -1 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 105.06
1.27
EUR 110.49
1.62
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
Самарцев приглашают услышать живые мелодии гитары и мандолины
В самарской "ЗИМ Галерее" пройдет открытая лекция о шедеврах закавказского модернизма
Открытие выставки «Город/Деревня: маршрут построен» состоится в Музее-галерее «Заварка»
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

Сотрудники Сызранского линейного отдела МВД России на транспорте провели познавательную экскурсию для студентов

27 ноября 2024 12:50
57
Сотрудники Сызранского линейного отдела МВД России на транспорте провели познавательную экскурсию для студентов

Студенты 2 курса Сызранского филиала Самарского государственного экономического университета побывали на экскурсии в линейном отделе, где узнали о специфике работы полиции на железнодорожном, воздушном и водном транспорте.

Начальник Сызранского ЛО МВД России на транспорте полковник полиции Рамиль Байгулов познакомил студентов с историей линейного отдела, рассказал об основных направлениях деятельности транспортных полицейских.

Старший оперуполномоченный отдела по борьбе с экономическими преступлениями линейного отдела капитан полиции Василий Касавченко поговорил со студентами о проблеме коррупции в современном обществе, разъяснил, какие поступки воспринимаются как проявление коррупции, напомнил об ответственности за совершение подобных преступлений и призвал молодых людей сообщать о коррупционных фактах в правоохранительные органы.

Начальник отделения по контролю за оборотом наркотиков майор полиции Артур Науметов рассказал студентам о вреде и опасности употребления наркотических средств, психотропных и психоактивных веществ, разъяснил меры  административной и уголовной ответственности за противоправные деяния в сфере незаконного оборота наркотиков. Полицейский привел примеры  вовлечения подростков в совершение подобных правонарушений с помощью сети Интернет, алгоритмов воздействия злоумышленников на личность.

Инспекторы отделения по делам несовершеннолетних лейтенант полиции Анна Аверьянова и лейтенант полиции Дмитрий Арискин напомнили о необходимости соблюдения правил безопасного поведения на объектах транспорта, разъяснили меры ответственности за их нарушение.

Старший эксперт экспертно-криминалистического отделения майор полиции Евгений Ерофеев рассказал студентам о деятельности своего подразделения, принципах работы эксперта в составе следственно-оперативной группы, проведении исследований и экспертиз. Учащиеся смогли сами изучить содержимое чемодана криминалиста и увидели, как делают дактилоскопию с помощью специальной краски.

Заместитель начальника ЛО МВД России – начальник отделения по работе с личным составом подполковник полиции Олеся Чувашлова рассказала студентам о возможности прохождения учебной практики в подразделениях линейного отдела, о требованиях при отборе в образовательные учреждения, а также о льготах и гарантиях при обучении в ведомственных учебных заведениях высшего профессионального образования в системе МВД России. Подполковник полиции разъяснила требования и условия приёма на службу, условия прохождения службы и социальные гарантии сотрудников.

Также в ходе встречи студентам продемонстрировали документальный фильм о Сызранском линейном отделе МВД России на транспорте и учебные пособия профилактического характера.

Сотрудник кинологической службы сержант полиции Анастасия Артюхина познакомила гостей со своим напарником - овчаркой по кличке Рейчел.  Гости узнали, как служебные собаки выполняют различные команды, ориентируются по запаху и берут след. Кинолог ответила на многочисленные вопросы студентов об отборе на службу, поступлении, содержании и ежедневных занятиях со служебной собакой.

В завершении встречи молодые люди поблагодарили транспортных полицейских за интересное и познавательное мероприятие.

Пресс-служба Сызранского ЛО МВД России на транспорте

 

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
В РФС прокомментировали заявления главы Самарской области о коррупции в футболе
26 ноября 2024  22:01
В РФС прокомментировали заявления главы Самарской области о коррупции в футболе
480
Губернатор Вячеслав Федорищев и глава РЭО Денис Буцаев обсудили инфраструктурные проекты по обращению с отходами в Самарской области
26 ноября 2024  21:35
Губернатор Вячеслав Федорищев и глава РЭО Денис Буцаев обсудили инфраструктурные проекты по обращению с отходами в Самарской области
1110
Губернатор Вячеслав Федорищев провел встречу с врио министра управления финансами региона Ольгой Собещанской
26 ноября 2024  19:58
Губернатор Вячеслав Федорищев провел встречу с врио министра управления финансами региона Ольгой Собещанской
372
В Самаре прошел первый муниципальный Форум экспортеров
26 ноября 2024  19:23
В Самаре прошел первый муниципальный Форум экспортеров
432
Футбольный клуб «Крылья Советов» может оказаться в центре коррупционного скандала
26 ноября 2024  17:10
Футбольный клуб «Крылья Советов» может оказаться в центре коррупционного скандала
429
Весь список