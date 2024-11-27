Сотрудники Сызранского линейного отдела МВД России на транспорте провели познавательную экскурсию для студентов

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Студенты 2 курса Сызранского филиала Самарского государственного экономического университета побывали на экскурсии в линейном отделе, где узнали о специфике работы полиции на железнодорожном, воздушном и водном транспорте.

Начальник Сызранского ЛО МВД России на транспорте полковник полиции Рамиль Байгулов познакомил студентов с историей линейного отдела, рассказал об основных направлениях деятельности транспортных полицейских.

Старший оперуполномоченный отдела по борьбе с экономическими преступлениями линейного отдела капитан полиции Василий Касавченко поговорил со студентами о проблеме коррупции в современном обществе, разъяснил, какие поступки воспринимаются как проявление коррупции, напомнил об ответственности за совершение подобных преступлений и призвал молодых людей сообщать о коррупционных фактах в правоохранительные органы.

Начальник отделения по контролю за оборотом наркотиков майор полиции Артур Науметов рассказал студентам о вреде и опасности употребления наркотических средств, психотропных и психоактивных веществ, разъяснил меры административной и уголовной ответственности за противоправные деяния в сфере незаконного оборота наркотиков. Полицейский привел примеры вовлечения подростков в совершение подобных правонарушений с помощью сети Интернет, алгоритмов воздействия злоумышленников на личность.

Инспекторы отделения по делам несовершеннолетних лейтенант полиции Анна Аверьянова и лейтенант полиции Дмитрий Арискин напомнили о необходимости соблюдения правил безопасного поведения на объектах транспорта, разъяснили меры ответственности за их нарушение.

Старший эксперт экспертно-криминалистического отделения майор полиции Евгений Ерофеев рассказал студентам о деятельности своего подразделения, принципах работы эксперта в составе следственно-оперативной группы, проведении исследований и экспертиз. Учащиеся смогли сами изучить содержимое чемодана криминалиста и увидели, как делают дактилоскопию с помощью специальной краски.

Заместитель начальника ЛО МВД России – начальник отделения по работе с личным составом подполковник полиции Олеся Чувашлова рассказала студентам о возможности прохождения учебной практики в подразделениях линейного отдела, о требованиях при отборе в образовательные учреждения, а также о льготах и гарантиях при обучении в ведомственных учебных заведениях высшего профессионального образования в системе МВД России. Подполковник полиции разъяснила требования и условия приёма на службу, условия прохождения службы и социальные гарантии сотрудников.

Также в ходе встречи студентам продемонстрировали документальный фильм о Сызранском линейном отделе МВД России на транспорте и учебные пособия профилактического характера.

Сотрудник кинологической службы сержант полиции Анастасия Артюхина познакомила гостей со своим напарником - овчаркой по кличке Рейчел. Гости узнали, как служебные собаки выполняют различные команды, ориентируются по запаху и берут след. Кинолог ответила на многочисленные вопросы студентов об отборе на службу, поступлении, содержании и ежедневных занятиях со служебной собакой.

В завершении встречи молодые люди поблагодарили транспортных полицейских за интересное и познавательное мероприятие.