Сотрудники СУ СКР СО и добровольцы регионального ПСО «Лиза Алерт» приняли участие в совместных учебных мероприятиях по поиску пропавших людей

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Работа по розыску пропавших без вести, в том числе детей, является одним из приоритетных направлений в деятельности Следственного комитета России.

В мероприятии приняли участие несколько десятков участников, среди которых следователи и следователи-криминалисты СК России по Самарской области, добровольцы ПСО «ЛизаАлерт», сотрудники поисково-спасательного отряда Самарской области.

Основная цель сборов – обучение и проверка практических навыков лиц, привлекаемых к проведению поисковых работ, в том числе при оказании помощи пострадавшему. В процессе проведения учений были отработаны практические занятия по поиску пропавших, а также использованию криминалистической техники и средств связи.

Учебно-практические мероприятия призваны скоординировать действия сотрудников Следственного комитета России и других государственных органов с добровольцами ПСО «Лиза Алерт», участвующими в поиске пропавших людей.

Только совместная слаженная работа позволит сократить время нахождения пропавшего человека в незнакомой ему среде и максимально быстро завершить поиск со словами: «Найден! Жив!», сообщает пресс-служба СУ СКР СО.

Фото: пресс-служба СУ СКР СО