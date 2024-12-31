Сотрудники стоматологических поликлиник Самарской области помогают коллегам на передовой

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В Самарской области медучреждения продолжают помогать военнослужащим. Гуманитарная помощь от государственных стоматологических поликлиник Самарской области направлена в зону СВО в Запорожскую область, где оказывает медицинскую помощь врач-стоматолог из Тольятти Антон Калганов.

В состав гуманитарного груза вошли стоматологические инструменты, а также сладкие подарки к Новогоднему столу. Всё это было собрано благодаря участию главных врачей и сотрудников государственных стоматологических клиник. Начальник госпиталя, в котором работает Антон Геннадьевич принял гуманитарный груз и уже привез к месту назначения.Активное участие в сборе гуманитарной помощи приняли медучреждения – Самарские стоматологические поликлиники №1, №2, №3, №5, №6 и областная стоматология, Сызранская, Новокуйбышевская, Чапаевская и Тольяттинские стоматологические поликлиники №1 и №3.

Куратор программы «Школа героев», ветеран СВО, главный врач Чапаевской стоматологической поликлиники Денис Нурсафин подчеркнул, что в регионе проведена значительная работа по поддержке участников СВО.

"Направление гуманитарного груза в зону специальной военной операции имеет не только материалистическую ценность, но и высокую моральную значимость. Особенно важна роль наших медиков, которые оказывают медицинскую помощь как военным, так и мирным жителям. Мы все можем внести свой вклад в поддержку тех, кто сейчас нуждается в помощи. Объединяя усилия, мы сможем преодолеть любые трудности и обеспечить поддержкой наших защитников, - отметил Денис Нурсафин.

Фото: минздрав СО