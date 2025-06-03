Сотрудники самарского Росреестра участвовали в уборке колокольни Храма апостолов Петра и Павла

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Сотрудники Молодежного совета и профсоюза самарского Росреестра приняли участие в уборке колокольни Храма апостолов Петра и Павла. Это красивое здание в историческом центре Самары хорошо знакомо не только жителям региона, но и далеко за его пределами. Более полутора веков оно радует людей своей неповторимой архитектурой, отражая дух прошлых времен.

В этом году храму исполняется 160 лет. Церковь является частью культурного наследия Самарской области. После окончания ремонтных работ здесь собираются организовать музей.

Сотрудники самарского Росреестра провели сухую и влажную уборку в колокольне, помыли окна. И обновленный храм вновь взглянул на город своими ясными очами. Специалисты Росреестра помогают храму не первый год - они также оказывали помощь в его реставрации.

«Хочется поблагодарить сотрудников самарского Росреестра за то, что они всегда с удовольствием откликаются и помогают храму, - комментирует Дарья Ботвин, преподаватель колокольного звона в церкви апостолов Петра и Павла. - Сохранение памятников духовной культуры – это и есть проявление настоящей любви к своему городу и краю».