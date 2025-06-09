Сотрудники полиции Самарской области напомнили ребятам правила безопасного поведения

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В рамках профилактического мероприятия «Внимание, дети! Летние каникулы!» сотрудники полиции Самарской области проводят профилактические беседы с подрастающим поколением.

Так, начальник отдела по делам несовершеннолетних Отдела МВД России по городу Жигулёвску подполковник полиции Татьяна Балуева напомнила ребятам о правилах безопасности, которые нужно соблюдать в период летнего отдыха: в быту, вблизи водоемов, в общественных местах и на дороге.

Подполковник полиции рассказала о правила безопасности в быту, вблизи водоемов, в лесу, на дорогах и напомнила об ответственности за преступления и правонарушения.

Беседа была оживлённой, присутствующие принимали активное участие, задавали интересующие их вопросы и получали исчерпывающие ответы.

По окончании мероприятия начальник отдела по делам несовершеннолетних пожелала всем отличных, безопасных летних каникул.

В Красноярском районе сотрудники Госавтоинспекции совместно с Управлением молодежной политики и «Движение Первых» провели профилактическую беседу с ребятами на детской площадке.

Детям разъяснили правила безопасного поведения вблизи проезжей части, и при управлении велосипедами и СИМ, рассказали о наиболее часто встречающихся опасных дорожных ситуациях.

Полицейские обратили внимание участников акции на важность использования фликеров в темное время суток и в условиях недостаточной видимости.

Кроме того, сотрудники Госавтоинспекции познакомили юных жителей района с особенностями своей работы и продемонстрировали им патрульный автомобиль.

В завершение мероприятия ребятам вручили световозвращающие наклейки, брелоки, браслеты и листовки с рекомендациями по соблюдению Правил дорожного движения, сообщает пресс-служба ГУ МВД СО.

Фото предоставлено пресс-службой ГУ МВД СО