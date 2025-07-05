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Сотрудники органов внутренних дел региона провели соревнования по пионерболу среди юных динамовцев

5 июля 2025 16:41
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В спортивно – оздоровительном мероприятии приняло участие более 100 юных спортсменов из десяти команд.

В Тольятти, в детском загородном лагере, сотрудники полиции совместно с представителями Общественного совета при территориальном органе внутренних дел в рамках Всероссийской акции «Каникулы с общественным советом» провели соревнования по пионерболу среди ребят из местной организации Всероссийского физкультурно-спортивного общества «Динамо».

В спортивно – оздоровительном мероприятии приняло участие более 100 юных спортсменов из десяти команд.

Ребята с большим азартом сражались за победу, показав отличные результаты и умение работать в команде.

По итогам напряженного соревнования организаторы мероприятия выбрали победителей, которые получили заслуженные награды.

Вручая медали, старший инспектор-методист «Динамо» майор внутренней службы Наталья Лизько пожелала ребятам успехов, новых побед и реализации своего спортивного потенциала.

Начальник Управления МВД по городу Тольятти полковник полиции Хейрулла Ахмедханов, в свою очередь, отметил, что работа с подрастающим поколением - одно из приоритетных направлений деятельности органов внутренних дел и подобные соревнования помогают детям и подросткам привить любовь к спорту, выработать активную жизненную позицию, учат ребят дисциплине и выдержке.

Представитель Общественного совета при территориальном органе внутренних дел Антон Просянкин подчеркнул, что организация содержательного досуга, направленного на формирование у ребят стремления к достижению поставленных целей, является важным фактором профилактической работы с несовершеннолетними, особенно в летний период, сообщает пресс-служба ГУ МВД СО.

 

Фото:   У МВД СО

Теги: Тольятти

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