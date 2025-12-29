Сотрудники ОМВД России по городу Новокуйбышевску провели встречу с сотрудниками больницы по профилактике мошенничества

На базе центральной городской больницы в конференц-зале оперуполномоченный отдела экономической безопасности и противодействия коррупции Отдела МВД России по г. Новокуйбышевску капитан полиции Георгий Глушков совместно с оперуполномоченным отделения по расследованию мошенничеств и преступлений, совершённых с использованием информационно-телекоммуникационных технологий, отдела уголовного розыска лейтенантом полиции Алексеем Синицыным рассказали присутствующим о действующих схемах мошенничеств.

Капитан полиции напомнил основные правила безопасного поведения, и дал рекомендации, как не стать жертвой злоумышленников.

Лейтенант полиции объяснил, что не стоит доверять звонкам от незнакомцев, в случае возникших подозрений, необходимо сразу прекратить звонок. Отдельное внимание оперуполномоченный уделил мошенничеству под видом сообщений о денежных переводах, покупок или продаж на электронных досках объявлений и других электронных мошенничеств, при помощи сети Интернет.

Также напомнил о недопустимости передачи персональных данных и информации о банковских картах третьим лицам. Полицейский призвал быть бдительными, проявлять осторожность при любых операциях с денежными средствами, отметил, что любую полученную по телефону информацию следует проверять, это поможет избежать воздействия злоумышленников и сохранить свои денежные средства.

В завершение беседы полицейские ответили на все поступившие вопросы, а присутствующие поблагодарили сотрудников полиции за интересную и актуальную информацию.