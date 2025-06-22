Сотрудники межрайонного следственного отдела поздравили ветерана Великой Отечественной войны с днем рождения

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Руководитель следственного отдела по Октябрьскому району города Самары следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Самарской области Илья Седых и заместитель руководителя отдела Михаил Остроухов навестили ветерана Великой Отечественной войны Виктора Алексеевича Султанова.

Офицеры ведомства поздравили Виктора Алексеевича с 98-летием, пожелав ему крепкого здоровья, активного долголетия и заботы со стороны близких людей!

Участник войны родился в небольшой деревне Ермоловка в Пензенском крае в многодетной семье. Когда началась война, ему было 14 лет. Ветеран служил в учебном батальоне в республике Марий Эл, затем попал в боевую часть на границе с Норвегией. Виктор Алексеевич готовил солдат на фронт: выдавал оружие и одежду, проводил построения. Через некоторое время был направлен в 620-ый миномётный полк, входивший в состав 14 отдельной армии, сообщает пресс-служба СУ СКР СО.

Фото: СУ СКР СО