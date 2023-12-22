Сотрудники МЧС СО  приехали в гости к воспитанникам спортшколы на водно-спортивной базе «Сухая Самарка»

187

Сотрудники Главного управления МЧС России по Самарской области проводят целый ряд профилактических мероприятий, направленных на предупреждение несчастных случаев на водных объектах в зимний период.

Важной формой такой работы являются беседы инспекторов ГИМС с детскими коллективами на тему безопасного поведения у водоемов.

Сегодня специалисты Центра ГИМС и отдела безопасности людей на водных объектах регионального управления МЧС России приехали в гости к воспитанникам спортивной школы олимпийского резерва, расположенной на водно-спортивной базе «Сухая Самарка». Юные спортсмены обучаются здесь академической гребле и гребле на байдарках и каноэ.

Начальник отдела безопасности людей на водных объектах Наталья Нестерова рассказала ребятам, что в условиях «температурных качелей», когда температура воздуха меняется с плюса на минус и наоборот, лед на реках становится непрочным, на нем появляются промоины. Толщина такого льда может не выдержать вес человека. Не менее опасным лед бывает и у зарослей прошлогодней растительности, у коряг, затопленного кустарника, около прорубей и в местах, где в водоем впадают ручьи. Во избежание несчастного случая гулять по ледяной поверхности рек и озер, разбивать лед палкой, кататься на коньках запрещается.

От инспектора ГИМС Сергея Ведерникова ребята узнали основные причины происшествий на водоемах и основные действия по самоспасению при провале под лед.

Во время мероприятия школьники повторили номера телефонов экстренных служб, а для закрепления полученных знаний получили памятки с основными правилами безопасности на льду, сообщает пресс-служба ГУ МЧС СО.

Фото: пресс-служба ГУ МЧС СО