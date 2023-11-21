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Сотрудники ИК-6 УФСИН СО при досмотре продуктовой передачи обнаружили и  изъяли наркотики

21 ноября 2023 14:26
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Запрещенное вещество пытаются передать осужденным самым изощренным способом. 

При досмотре продуктовой передачи осужденному за убийство, в сушеном черносливе обнаружили и изъяли кристаллы белого цвета.

Как показали результаты экспертизы, вещество является наркотическим средством – метадоном (фенадон, долофин). Оно входит в перечень наркотических средств, психотропных веществ, запрещенных в соответствии с законодательством Российской Федерации и международными договорами страны.

В настоящий момент по данному факту осуществляется сбор материалов для дальнейшего направления по подследственности.

Это не единичная попытка проноса наркотиков на территорию исправительного учреждения. Запрещенное вещество пытаются передать осужденным самым изощренным способом. 

Сотрудники обнаруживали наркотики в коробке шоколадных конфет, в пакете с луком, в досках. Даже был попытка передать героин с помощью квадрокоптера.

Однако, благодаря бдительности сотрудников УИС, эти попытки оказались неудачными, сообщает пресс-служба УФСИН СО.

 

Фото предоставлено пресс-службой УФСИН России по Самарской области

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