Сотрудники ГУ МЧС СО приняли участие в молебне в честь иконы Божьей Матери Неопалимая купина

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Торжественные молебны с участием огнеборцев прошли в храмах Самары, Сызрани, Тольятти, Отрадного и Кинеля.

Пожарные особо почитают икону «Неопалимая купина», считают ее своей заступницей и покровительницей. Святыня оберегает тех, кто спасает людей и их имущество от огня, а также защищает дома от пожаров.

В Самаре благодарственный молебен перед иконой Божией Матери «Неопалимая купина» состоялся в Софийском соборе.

В богослужении принял участие начальник Главного управления МЧС России по Самарской области генерал-майор внутренней службы Олег Бойко и личный состав самарского территориального гарнизона.

Начальник Главного управления отметил особую значимость этого праздника для чрезвычайного ведомства:

«Участие в торжественных молебнах в честь образа Богородицы Неопалимая купина является для нас доброй традицией. Пожарные каждый день сталкиваются с риском для жизни при ликвидации пожаров и других ЧС, поэтому вера в помощь и заступничество Пресвятой Богородицы способствует обретению надежной духовной опоры в профессиональной деятельности пожарных и спасателей».

Фото: пресс-служба ГУ МЧС СО