Сотрудники ГУ МЧС СО научили студентов тольяттинского ПГУ пользоваться огнетушителями

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В первый месяц осени МЧС России проводит месячник безопасности, в рамках которого сотрудники Главного управления МЧС России по Самарской области проводят для студентов и школьников мероприятия, направленные на формирование культуры безопасного поведения.

Вчера специалисты посетили Тольяттинский Поволжский государственный университет сервиса, где студенты вместе с инспекторами госпожнадзора повторили правила безопасного поведения при различных экстренных ситуациях, обучились навыкам распознавания и оценки различных опасных факторов и применению защиты от них.

Инспектор отдела надзорной деятельности и профилактической работы г. Тольятти Василий Голубев продемонстрировал ребятам огнетушитель, объяснил, как им пользоваться и каких видов они бывают. Во время беседы были подробно разобраны различные внештатные ситуации и происшествия, при которых нужно действовать быстро и решительно, не поддаваясь панике.

Сотрудник МЧС отметил, что каждый человек должен уметь обращаться с огнетушителем. В начальной стадии пожара, когда требуется потушить небольшое возгорание или не дать распространиться огню до прибытия пожарных, огнетушитель может спасти жизнь и имущество, сообщает пресс-служба ГУ МЧС СО.

Фото: пресс-служба ГУ МЧС СО

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