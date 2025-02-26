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Сотрудники Госавтоинспекции Самарской области напомнили младшим школьникам ПДД

26 февраля 2025 12:39
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Сотрудники Госавтоинспекции Самарской области напомнили младшим школьникам ПДД

Юным жителям региона в игровой форме рассказали о важности безопасного поведения при переходе проезжей части.

В Новокуйбышевске с целью предупреждения детского дорожно-транспортного травматизма и обеспечения дорожной безопасности несовершеннолетних старший Госавтоинспектор дорожного надзора отдела Госавтоинспекции сержант полиции Андрей Ломовцев провел для учеников младших классов интерактивную викторину, направленную на повышение знаний учащихся о Правилах дорожного движения.

В игровой форме детям напомнили правила безопасного перехода проезжей части и рассказали о назначении светоотражающих элементов. Госавтоинспектор пояснил, что в темное время суток и в условиях недостаточной видимости необходимо обязательно использовать световозвращающие элементы, которые повышают видимость пешеходов на недостаточно освещенной дороге и значительно снижают риск возникновения дорожно – транспортных происшествий с их участием.

Андрей Анатольевич вместе с ребятами повторил безопасные маршруты до школы и разобрал улицы и перекрестки, где дети должны быть максимально внимательны, напомнив о необходимости неукоснительного соблюдения Правил дорожного движения.

Дети с энтузиазмом участвовали в беседе и в завершение мероприятия поблагодарили полицейского за интересную и полезную информацию.

Фото: облМВД

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