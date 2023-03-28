Сотрудники ГИМС СО напомнили учащимся правила безопасности на водных объектах

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Предупреждение происшествий на водных объектах с детьми и подростками, обучение их правилам поведения у воды – основные цели уроков безопасности, которые еженедельно проводят специалисты Центра ГИМС и отдела безопасности на водных объектах Главного управления МЧС России по Самарской области.

Так, очередные открытые уроки об опасности нахождения вблизи водоемов в период паводка и половодья прошли для учеников 5 и 6 классов школы № 90 г. Самары и студентов Самарского техникума кулинарного искусства.

Государственные инспекторы по маломерным судам Михаил Спиридонов, Денис Форрат и начальник отдела безопасности на водных объектах Наталья Нестерова настоятельно рекомендовали учащимся не подходить к открытым водоемам в период половодья и паводка, не пытаться прокатиться на льдинах во время ледохода и не проверять прочность тонкого весеннего льда ударом ноги или палки. Ведь такие игры во время активного таяния льда заканчиваются, как правило, печально.

- Сотрудники ГИМС и отдела безопасности на водных объектах уделяют большое внимание профилактике безопасности детей на водоёмах. Важной задачей проводимых уроков является формирование у учащихся навыков безопасного поведения у воды, бережного отношения к собственной жизни и здоровью. Они должны знать, как правильно себя вести вблизи водных объектов, что игры на льду и на берегах водоемов в период половодья и паводка могут привести к трагическим последствиям. Задача взрослых предостеречь детей от необдуманных поступков и предотвратить беду, - отметил старший государственный инспектор по маломерным судам самарского инспекторского отделения Денис Форрат, передает пресс-служба ГУ МЧС СО.

Фото: ГУ МЧС СО