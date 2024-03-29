Сотрудники ГИБДД Тольятти рассказали о правилах передвижения на средствах индивидуальной мобильности

97

В "Поволжском государственном университете сервиса" вчера и сегодня сотрудники Госавтоинспекции Тольятти провели занятия по правилам передвижения на средствах индивидуальной мобильности.



Уже совсем скоро установится теплая погода и сойдет полностью снежный покров. В связи с этим полицейские напомнили студентам правила использования средств индивидуальной мобильности и велосипедов, особое внимание обратив на соблюдение гл. 24 ПДД РФ.



Запрещается при использовании СИМ пересекать проезжую часть по пешеходному переходу, не слезая с электросамоката. СИМ нужно перенести или везти руками.



Находясь в движении на электросамокате, необходимо держать руль хотя бы одной рукой.



Передвигаться на СИМе можно только одному человеку. Брать с собой пассажиров запрещается.

Также нельзя перевозить различные габаритные грузы, выступающие за пределы мобильного транспорта на 50 см и более.



Так , если вы нарушили ПДД, к примеру – не спешились перед пешеходным переходом, вам грозит штраф в размере 800 рублей (ч. 2 ст. 12.29 КоАП),



- при совершении правонарушения в нетрезвом виде размер штрафа составит от 1 000 до 1 500 рублей (часть 3 той же статьи),



- за создание помех движении транспортных средств вам грозит штраф в 1 тысячу рублей по ч. 1 ст. 12.30 КоАП,



Соблюдение правил дорожного движения и мер личной безопасности при переходе проезжей части при использовании СИМ помогут избежать неприятных последствий, а также сохранить жизнь здоровье.

Фото: ГИБДД СО