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Сотрудники ГИБДД Тольятти рассказали о правилах передвижения на средствах индивидуальной мобильности
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Сотрудники ГИБДД Тольятти рассказали о правилах передвижения на средствах индивидуальной мобильности

29 марта 2024 17:15
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Передвигаться на СИМе можно только одному человеку. Брать с собой пассажиров запрещается.

В "Поволжском государственном университете сервиса" вчера и сегодня сотрудники Госавтоинспекции Тольятти провели занятия по правилам передвижения на средствах индивидуальной мобильности.

Уже совсем скоро установится теплая погода и сойдет полностью снежный покров. В связи с этим полицейские напомнили студентам правила использования средств индивидуальной мобильности и велосипедов, особое внимание обратив на соблюдение гл. 24 ПДД РФ.

Запрещается при использовании СИМ пересекать проезжую часть по пешеходному переходу, не слезая с электросамоката. СИМ нужно перенести или везти руками.

Находясь в движении на электросамокате, необходимо держать руль хотя бы одной рукой.

Передвигаться на СИМе можно только одному человеку. Брать с собой пассажиров запрещается.
Также нельзя перевозить различные габаритные грузы, выступающие за пределы мобильного транспорта на 50 см и более.

Так , если вы нарушили ПДД, к примеру – не спешились перед пешеходным переходом, вам грозит штраф в размере 800 рублей (ч. 2 ст. 12.29 КоАП),

- при совершении правонарушения в нетрезвом виде размер штрафа составит от 1 000 до 1 500 рублей (часть 3 той же статьи),

- за создание помех движении транспортных средств вам грозит штраф в 1 тысячу рублей по ч. 1 ст. 12.30 КоАП,

Соблюдение правил дорожного движения и мер личной безопасности при переходе проезжей части при использовании СИМ помогут избежать неприятных последствий, а также сохранить жизнь здоровье.

 

Фото:   ГИБДД СО

Теги: Мероприятия Тольятти

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