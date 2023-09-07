Сотрудники ГИБДД СО выявили факты незаконной выдачи диагностических карт технического осмотра

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В марте сотрудниками Госавтоинспекции Самарской области при проведении надзорных мероприятий было установлено 4 пункта технического осмотра, которые вносили в Единую автоматизированную систему технического осмотра сведения, о проведенных технических осмотрах транспортных средств, в отношении которых техническое диагностирование не проводилось.

В последствии, по согласованию с Прокуратурой Самарской области, проведены проверки указанных операторов технического осмотра, по результатам которых, в отношении последних, было возбуждено 281 дело об административном правонарушении, ответственность за которые предусмотрена частью 3 статьи 14.4.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

По возбужденным делам судами были приняты решения о привлечении к административной ответственности юридических лиц – операторов технического осмотра.

Кроме того, по результатам проведенных проверок, руководством управления Госавтоинспекции Самарской области было принято решение об аннулировании 9 687 незаконно выданных диагностических карт.

В настоящее время проводятся мероприятия по прекращению государственного учета транспортных средств, владельцы которых, при совершении регистрационных действий использовали диагностические карты, выданные с нарушение требований законодательства о техническом осмотре.

Управление Госавтоинспекции Самарской области предупреждает собственников и владельцев транспортных средств о недопустимости использования, незаконно выданных диагностических карт, без фактического прохождения технического осмотра, сообщает пресс-служба ГУ МВД СО.

Фото: УГИБДД ГУ МВД России по Самарской области