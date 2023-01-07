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Сотрудники ГИБДД СО оказали помощь водителю большегруза, оказавшемуся в трудной ситуации

7 января 2023 17:11
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Температура воздуха в Сызранском районе  достигает отметки в -27 градусов.

Температура воздуха в Сызранском районе  достигает отметки в -27 градусов.

Сегодня вечером к сотрудникам ДПС Сызрани, патрулирующим трассу «М5-Урал», на 866 километре автодороги обратился автомобилист и сообщил, что недалеко на обочине находится автомобиль «МАН», водителю которого требуется помощь.

Полицейские поспешили в указанном направлении и увидели большегруз.  Со слов водителя инспекторы узнали, что у грузовика замерзло топливо, а он в одиночку не может запустить двигатель и продолжить движение. Проезжающие мимо автолюбители ничем не могли ему помочь.  Температура воздуха на улице достигала отметки в  -27 градусов. Госавтоинспекторы правильно оценили обстановку и приняли решение временно  остановить движение на данном участке автодороги, так как для буксировки большегруза требовалась большая площадь дорожного полотна. С помощью водителей тут же остановленных  грузовиков, сотрудники полиции отбуксировали автомобиль «МАН», до стоянки транспортных средств, убедились, что к водителю едут на помощь коллеги, а на стоянке имеется пункт обогрева и вернулись на маршрут патрулирования.

В настоящее время сотрудники полиции оказывают содействие водителям и регулируют движение. Водители, которые попали в беду на трассе, в любой момент могут обратиться по телефону 8(846)333-58-01 в дежурную часть Госавтоинспекции.

 

Фото:  ГУ МВД СО

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