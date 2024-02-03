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Сотрудники ГИБДД Самары организовали для школьников акцию «Заметь меня»

3 февраля 2024 17:20
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В завершение акции сотрудники полиции вручили школьникам тематические памятки и светоотражающие аксессуары.

В целях предупреждения детского дорожно-транспортного травматизма, сотрудники Госавтоинспекции Красноярского района совместно с районным Управлением молодежной политики и отрядом ЮИД поселения Новосемейкино провели акцию «Заметь меня!».

В рамках акции полицейские побеседовали со школьниками о пользе ношения световозвращающих элементов, уделив особое внимание обязательному присутствию световозвращателей на одежде и рюкзаках юных пешеходов.

Сотрудники полиции рассказали ребятам о том, насколько сложно водителям в темное время суток заметить пешехода без световозвращающих элементов, а также о том, что при движении автомобиля с включенным ближним светом фар водитель может увидеть пешехода без светоотражающего элемента за 25-40 м, а с ним за 130-150 метров, что в несколько раз увеличивает шанс увидеть пешехода и снизить скорость.
В завершение акции сотрудники полиции вручили школьникам тематические памятки и светоотражающие аксессуары, сообщает пресс-служба ГУ МВД СО.

 

Фото предоставлено пресс-службой ГУ МВД СО

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