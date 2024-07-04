Сотрудники ГАИ СО проводят рейды по предупреждению ДТП с участием несовершеннолетних водителей

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Во время профилактического мероприятия «Безопасное лето!» сотрудники Госавтоинспекции проводят еженедельные рейды по предупреждению ДТП с участием несовершеннолетних водителей веломототехники и пользователей СИМ и пресечению нарушений ПДД РФс их стороны.



С началом летнего периода возрастает число ДТП с участием мототехники, зачастую за рулем, которой находятся дети и подростки, с участием юных пользователей средств индивидуальной мобильности (СИМ), которые также игнорируют соблюдение ПДД РФ, не спешиваются при переходе проезжей части, катаются по дороге, вдвоем на электросамокате, конструкцией которого это не предусмотрено.



В рамках проводимого мероприятия полицейские проводят беседы о безопасном использовании двухколесного транспорта и средств индивидуальной мобильности, об обязательном использовании защитной экипировки и световозвращающих элементов, а также напоминают об административной ответственности за нарушения ПДД РФ. Предупреждают несовершеннолетних участников дорожного движения о недопустимости использования телефонов и наушников, отвлекающих внимание детей и подростков на дороге. Юным пользователям СИМ рассказывают о местах безопасных для катания и о том, что при переходе проезжей части необходимо спешиться, убедиться в безопасности своего перехода, и спокойным шагом пересечь проезжую часть по пешеходному переходу.



Сотрудники полиции обращают внимание родителей на важность обучения детей навыкам безопасного поведения на дорогах, обеспечение контроля за досугом детей в летние каникулы и недопустимость управления подростками мототехникой без получения водительского удостоверения соответствующей категории, а также разъяснили административную ответственность за совершение правонарушений их несовершеннолетним ребенком.

Фото: ГАИ СО