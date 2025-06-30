Сотрудники ГАИ СО провели профилактические встречи с детьми

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В Самарском регионе госавтоинспекторы проводят комплекс профилактических мероприятий, направленных на снижение уровня ДТП, особое внимание уделяя безопасности несовершеннолетних участников дорожного движения.

Так, в Красноярском районе начальник отделения Госавтоинспекции подполковник полиции Станислав Емельяненко, старший инспектор по особым поручениям отдела организации анализа и профилактики безопасности дорожного движения Управления Госавтоинспекции ГУ МВД России по Самарской области Светлана Семеня совместно с методистом Центра по профилактике дорожно-транспортного травматизма Маккой Мукангалиевой провели беседу со школьниками, отдыхающими в детском оздоровительном лагере.

В ходе мероприятия, прошедшего в формате активного диалога, полицейские проинформировали ребят об основах безопасного поведения на дороге, объяснили понятие "дорожная ловушка, напомнили правила перехода проезжей части и продемонстрировали работу светофора с помощью интерактивного макета.

Для закрепления полученных знаний мальчишкам и девчонкам показали мультфильм, посвященный безопасности дорожного движения.

После просмотра ребята активно участвовали в обсуждении увиденного, задавали вопросы сотрудникам полиции, на которые получили подробные ответы.

В Челно-Вершинском районе, в дошкольном образовательном учреждении, сотрудники Госавтоинспекции организовали торжественное посвящение детей в юные помощники инспекторов движения.

Праздник прошёл в игровой форме, малыши с интересом обсуждали различные ситуации на дороге, отгадывали названия дорожных знаков.

В завершение встреч полицейские призвали ребят неукоснительно соблюдать ПДД, сообщает пресс-служба ГУ МВД СО.

Фото: пресс-служба ГУ МВД СО