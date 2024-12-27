Сотрудники ГАИ СО напомнили учащимся о важности использования световозвращающих элементов

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Сотрудники полиции на постоянной основе проводят мероприятия, направленные на сокращение количество дорожных аварий с участием детей и подростков.

Так, в Красноярском районе сотрудники Госавтоинспекции совместно с родительским патрулем провели акцию «Засветись! Стань заметнее на дороге!»

В ходе мероприятия организаторы напоминали юным участникам дорожного движения о правильном поведении на проезжей части, о безопасном маршруте и обязательном использовании световозвращающих элементов, акцентировав внимание ребят на том, что с наступлением зимы световой день становится короче, и в сумерках или в темноте пешехода на дороге почти не видно.

В завершение мероприятия полицейские проверили наличие световозвращающих элементов на верхней одежде ребят и вручили им специальные брелоки и информационные буклеты о правильном применении световозращателей, сообщает пресс-служба ГУ МВД СО.

Фото: пресс-служба ГУ МВД СО