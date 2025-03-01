Сотрудники ГАИ Хворостянского района провели со школьниками мероприятие «Безопасные дороги детям»

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Сотрудники отделения Госавтоинспекции по Хворостянскому району провели профилактическое мероприятие «Безопасные дороги детям» с учениками ГБОУ ООШ с. Романовка.

Полицейские рассказали ученикам о мерах по предупреждению ДТП и призвали строго соблюдать правила дорожного движения. Обсудили с ребятами, что взрослые и дети, переходя дорогу, часто забывают посмотреть по сторонам, выходят на проезжую часть из-за припаркованного транспорта, увлеченные различными современными гаджетами, разговорами по телефону, перепиской в чатах и прослушиванием музыки в наушниках, все это отвлекает внимание пешеходов от дорожной обстановки и может привести к печальным последствиям.

Объяснили, как влияет на безопасность пешеходов использование световозвращающих элементов в темное время суток. Обсудили важность использования ремней безопасности при поездках транспортных средствах.

В завершении мероприятия полицейские подарили ребятам световозвращающие элементы и ответили на все интересующие детей вопросы.

Фото: пресс-служба ГАИ СО





