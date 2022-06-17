Сотрудниками СИЗО-2 УФСИН СО в посылке обнаружили три свертка с веществом неизвестного происхождения

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В следственном изоляторе №2 в городе Сызрань младшими инспекторами отдела режима и надзора при досмотре посылки от гражданина В. одному из подследственных в тюбиках из-под мази обнаружены три свертка с растительным веществом неизвестного происхождения серо-зеленого цвета.

Вещество передано на экспертизу. Если оно окажется наркотическим, в отношении местного жителя будет возбуждено уголовное дело, ему грозит реальный срок, сообщает пресс-служба УФСИН России по Самарской области.

Фото: пресс-служба УФСИН России по Самарской области