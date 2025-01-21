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Сотрудникам Росгвардии в Самаре вручили ключи от 20 новых служебных автомобилей «Москвич»

21 января 2025 09:36
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Сотрудникам Росгвардии в Самаре вручили ключи от 20 новых служебных автомобилей «Москвич»

На плацу Управления Росгвардии по Самарской области состоялась торжественная церемония передачи ключей от служебных автомобилей подразделениям Росгвардии.
За счет средств федерального бюджета автопарк Управления Росгвардии по Самарской области впервые пополнился новыми отечественными автомобилями марки «Москвич».


В мероприятии принял участие начальник тероргана ведомства полковник полиции Евгений Панков. Перед вручением сертификатов на транспортные средства начальник территориального органа проверил укомплектованность автомобилей — машины оснащены необходимыми сигнальными громкоговорящими установками, служебными радиостанциями, видеорегистраторами и готовы к эксплуатации.
«Уверен, что новые служебные автомобили помогут вам эффективнее обеспечивать безопасность в нашем регионе, повысят мобильность экипажей групп задержания вневедомственной охраны и, безусловно, будут способствовать более четкому и оперативному решению стоящих перед вами задач», – отметил полковник полиции Евгений Панков.
По завершению торжественного мероприятия экипажи вневедомственной охраны Росгвардии на новых служебных автомобилях заступили на маршруты патрулирования самарского региона.

Теги: Росгвардия

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