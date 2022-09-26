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Состояние раненого военкома Усть-Илимска стабилизировалось после операции

26 сентября 2022 16:12
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У военкома ранения в грудь и поясницу. Его состояние оценивается медиками как крайне тяжелое.

Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев разместил в Telegram видеозапись, на которой и.о. министра здравоохранения региона Алексей Шелехов рассказал о стабилизировавшемся состоянии раненного при стрельбе военкома Усть-Илимска, сообщает РИА Новости.

"Наметилась положительная тенденция в части стабилизации жизнедеятельности раненого", - сообщил Шелехов. В частности, по его словам, выровнялось артериальное давление, несмотря на ранения в оба легких, сатурация также в норме.

В городе Усть-Илимске Иркутской области в понедельник в 12.20 (7.20 мск) в военкомате произошла стрельба: стрелявший тяжело ранил военкома Александра Елисеева из обреза. Сейчас подозреваемый задержан. Заведено уголовное дело о посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительного органа, незаконном хранении оружия.

Военком доставлен в Центральную городскую больницу Усть-Илимска и прооперирован. По словам Алексея Шелехова, у военкома ранения в грудь и поясницу. Его состояние оценивается медиками как крайне тяжелое.

В Усть-Илимск из Иркутска вылетела бригада медиков. Сейчас врачи находятся в Братске, откуда их автомобилем доставят в больницу, где находится раненый.

 

Фото:    РИА Новости / Павел Лисицын

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