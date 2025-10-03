Сообщить о проблемах с подключением интернета в многоквартирном доме можно на Госуслугах

136

Если управляющая компания не даёт жильцам дома выбрать провайдера, пожаловаться на это теперь можно на Госуслугах. Удобную форму на Платформе обратной связи запустило Минцифры.

Как это работает

С помощью новой формы можно направить обращение, прикрепив документы, относящиеся к проблеме. Например, заявления, переписку с управляющей компанией, ответы ведомств и организаций. Получив полный комплект документов, Минцифры перенаправит их в органы прокуратуры.

В какие сроки рассмотрят обращение

Срок рассмотрения зависит от типа проблемы и составляет до 30 дней. Следить за статусом обработки можно в личном кабинете на Госуслугах или по электронной почте. Минцифры подготовит ответ, а вы сможете оценить результат.

Почему нужен этот сервис

В апреле 2024 года вступил в силу закон о беспрепятственном доступе интернет-провайдеров в многоквартирные дома. Также был принят ряд подзаконных актов. Эти меры были призваны решить ряд задач:

— дать возможность гражданам самим выбирать себе подходящего оператора связи

дать возможность гражданам самим выбирать себе подходящего оператора связи — прекратить практику, когда управляющие компании ограничивают провайдерам доступ к домовой инфраструктуре

прекратить практику, когда управляющие компании ограничивают провайдерам доступ к домовой инфраструктуре — стимулировать конкуренцию на телеком-рынке.

Несмотря на принятый закон, проблемы с доступом операторов связи в многоквартирные дома по-прежнему остаются. Минцифры считает, что каждому такому случаю должна быть дана соответствующая оценка. Какую меру применить в конкретной ситуации, определит прокурор.