«Солидарность Самара Арена»: в спортивный фестиваль вместе со своей семьей

8 июля на стадионе «Солидарность Самара Арена» состоится спортивный семейный фестиваль «Семейная команда». Участники вместе со своими семьями пройдут дистанцию по одному из видов передвижения: бег, скейт, самокат, велосипед, роликовые коньки или лыжероллеры.
Чтобы стать участником переходи по ссылке — vk.cc/cpd2Kr, регистрируйся на сайте будьвдвижении.рф, выбирай дистанцию (или несколько) и становись частью масштабного семейного фестиваля!
ВАЖНЫЕ МОМЕНТЫ:
– Один член семьи — одна регистрация
– Обязательно заполни графу с номером телефона при подаче заявки, с тобой свяжется специалист регионального отделения Движения Первых для уточнения дистанции
– Обязательно изучи положение к фестивалю, есть Приложения, которые необходимо заполнить до старта.
– Проверяй статус заявки в личном кабинете
Фото: пресс-служба правительства СО