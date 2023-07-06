«Солидарность Самара Арена»: в спортивный фестиваль вместе со своей семьей

98

8 июля на стадионе «Солидарность Самара Арена» состоится спортивный семейный фестиваль «Семейная команда». Участники вместе со своими семьями пройдут дистанцию по одному из видов передвижения: бег, скейт, самокат, велосипед, роликовые коньки или лыжероллеры.



Чтобы стать участником переходи по ссылке — vk.cc/cpd2Kr, регистрируйся на сайте будьвдвижении.рф, выбирай дистанцию (или несколько) и становись частью масштабного семейного фестиваля!



ВАЖНЫЕ МОМЕНТЫ:



– Один член семьи — одна регистрация



– Обязательно заполни графу с номером телефона при подаче заявки, с тобой свяжется специалист регионального отделения Движения Первых для уточнения дистанции



– Обязательно изучи положение к фестивалю, есть Приложения, которые необходимо заполнить до старта.



– Проверяй статус заявки в личном кабинете

Фото: пресс-служба правительства СО